За 2023 год в декрет в России ушли 30 тысяч мужчин

В России за прошлый год в декрет ушли 11 млн женщин и 30 тыс. мужчин. Это большой шаг вперед - раньше такая статистика была невозможна, однако важно помогать отцам и выяснять причины, по которым они решили оставить работу, отметила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в пресс-центре НСН.

© Газета.Ru

Уход отца с работы в декрет - это повод задуматься о том, насколько он удовлетворен своей профессиональной деятельностью, считает прламентарий.

"30 тысяч мужчин! Вдумайтесь в эту цифру. 30 тысяч мужчин сидят дома с детьми! Шаг сделан, но мы должны подумать: а почему этот папа остался дома с ребенком? Возможно, у него та работа, которая не дает ему самореализовываться", - заявила она.



В этом году отцы впервые получили возможность учиться в центрах "Моя карьера", напомнила депутат. Это позволит им бесплатно освоить востребованную на рынке труда специальность, повысить квалификацию и получить "работу мечты", заключила она.

До этого больше трети мужчин заявили о готовности уйти в декрет (37%), при этом на данный момент их число не превышает 2%. Чаще всего такое положение объясняют тем, что мужчинам невыгодно прерывать трудовую деятельность, так как у них зарплаты сильно выше, чем у их жен.