Роспотребнадзор назвал сроки очередного подъема заболеваемости COVID-19

Подъём заболеваемости коронавирусом в России ожидается осенью.

Об этом РИА Новости сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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Респондент отметила, что коронавирус стал сезонным заболеванием. Особых рисков для жителей России нет, главной задачей является своевременное обеспечение всех необходимых мероприятий.

Ранее Попова сказала, что вариант коронавируса FLiRT не является последним, так как вирус способен быстро меняться.