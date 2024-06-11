Штрафы за незаконные подключение к водопроводу увеличатся в 10 раз

Штрафы за самовольное подключение к системам центрального водоснабжения могут возрасти в 10 раз. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета "Известия".

По словам собеседников издания, 10 июня правительство РФ одобрило поправки к принятому Госдумой в первом чтении законопроекту, инициатором которого выступило Законодательное собрание Красноярского края. В соответствии с ними штрафы для граждан увеличатся до 10-15 тыс. рублей, для должностных лиц - до 80 тыс. рублей, для юридических лиц - до 100-200 тыс. рублей.

Эксперты напомнили, что под самовольными подключениями подразумеваются пользование системой водоотведения при отсутствии договора, нарушение сохранности контрольных пломб на задвижках, пожарных гидрантах или обводных линиях и врезка абонента в водопроводную сеть до установленного прибора учета. По их сведениям, основное число нарушений наблюдается в старом жилом фонде.

Они оборачиваются неучтенными потерями, ложащимися или на водоканал как поставщика ресурса, или на конечного потребителя, то есть на жильцов. Такие нарушения наблюдаются в 20% многоквартирных домов, а уровень потерь в водопроводных системах составляет от 10 до 30%. До этого автоэксперт заявил, что сумма штрафа за опасное вождение должна зависеть от стоимости автомобиля.