Итоги театральной премии «Хрустальная Турандот»‎

XXXIII церемония вручения театральной премии "Хрустальная Турандот" прошла на территории музея-заповедника "Архангельское". Награду получили режиссер Владиславс Наставшевс, актриса Виктория Исакова и художник Владимир Арефьев, передает корреспондент ТАСС.

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На сцену вышла актриса театра и кино Елизавета Арзамасова в образе принцессы Турандот вместе с Очарованным зрителем в исполнении ведущего артиста Московского театра оперетты Александра Бабика, дав старт церемонии, которая по традиции прошла в виде спектакля по оригинальному сценарию. Декорациями стали скульптуры и ландшафты усадьбы. Впервые основатель премии, режиссер и продюсер Борис Беленький по состоянию здоровья не смог присутствовать на событии, сообщили ведущие церемонии, пожелав ему скорейшего выздоровления.

Обладателями премии стали создатели лучших театральных премьер сезона 2023-2024 годов. Награды присуждены в номинациях: "Лучшая женская роль", "Лучшая сценография", "Лучшая режиссерская работа", "Лучший спектакль сезона" и "Мастер".

Новые лауреаты

Первым наградили театрального педагога Щукинского театрального института Владимира Иванова в номинации "Мастер", которая впервые появилась в этом году. Как отметили организаторы, Иванов воспитал "огромное количество замечательных актеров", в их числе - Мария Аронова, Нонна Гришаева, Александр Олешко и многие другие. Награду он получал из рук своих учеников. Аронова со сцены отметила, что в этом году исполнится ровно 30 лет, как она окончила курс Иванова.

"Мои дорогие первокурсники, я желаю, чтобы премия, придуманная Борисом Петровичем Беленьким, жила долго-долго, и чтобы вы тоже успели получить свою "Хрустальную Турандот", - сказал со сцены Иванов.



Награду за лучшую сценографию получил Владимир Арефьев, оформивший спектакль "Лес" в Московском академическом театре имени Владимира Маяковского. Художественный руководитель театра "Студия театрального искусства" Сергей Женовач, вручая ему награду, отметил, что Арефьев является не просто художником, а сценографическим мыслителем. В этой номинации хрустальной статуэтки также был удостоен заслуженный художник РФ Максим Обрезков за постановку "Повести Пушкина" на сцене Театра имени Евгения Вахтангова. Режиссер Алла Сурикова, оценивая его работу, сказала, что "Пушкину декорации бы понравились".

"Максим [Обрезков] относится к числу людей, которые в театре находят вместе с режиссером пространство выхода к тому, что "выше нас проплывает и гаснет", - отметил со сцены ректор Российского института театрального искусства (ГИТИС) Григорий Заславский, который также вручал статуэтку Обрезкову.



В этот раз на церемонии не вручалась премия в номинации "Лучшая мужская роль". Обладательница награды в номинации "Лучшая женская роль" стала Виктория Исакова, исполнившая Татьяну Викторовну Гизатуллину в спектакле "Космос" на сцене Московского драматического театра им. А. С. Пушкина.

"Театр - это безграничная любовь всей моей жизни. Я театральный человек, двадцать с лишним лет я служу в Театре имени Пушкина, без театра нельзя, <…> без театра невозможно. Наш театр - это люди, великая труппа, просто фантастическая, во главе с Евгением Александровичем Писаревым", - отметила актриса со сцены.



Награду ей вручили артист Виктор Раков и космонавт Герой России Сергей Корсаков.

Режиссер постановки "Повесть о Сонечке" Владиславс Наставшевс стал обладателем премии в номинации "Лучшая режиссерская работа". Спектакль по одноименному произведению Марины Цветаевой представлен на Новой сцене в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова. Вместо режиссера, который не смог присутствовать на вручении, статуэтку получала Ксения Трейстер, сыгравшая роль в спектакле.

"Наш спектакль говорит гениальным текстом Марины Цветаевой. Я не устану повторять фразу, которая произносится в нашей постановке, звучит она так: "По существу в моей пьесе не было действующих лиц, была любовь, она и действовала лицами". И в нашем спектакле действительно очень много любви, это большое счастье. А еще большее счастье - делиться этой любовью", - сказала она со сцены.



Лучшим спектаклем был назван "Космос", поставленный Игорем Тепловым в Театре имени Пушкина. Награду ему вручал директор Театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок. На сцену вышли актеры театра во главе с художественным руководителем Евгением Писаревым.

"Я когда-то пришел работать в 90-е годы в Театр имени Пушкина артистом. Это был театр, в который редко ступала нога человека, его редко приглашали на гастроли, и он никогда не получал никаких премий. И как же я счастлив, что уже не осталось такой премии, которую бы не присуждали Театру имени Пушкина", - поблагодарил Евгений Писарев, принимая награду вместо режиссера, который не мог присутствовать на церемонии.



Специальный приз

Почетный приз "За честь, достоинство и служение театру" получил артист оперетты народный артист РСФСР президент Фонда по сохранению и развитию жанра оперетты, президент конкурса молодых артистов оперетты "ОпереттаLand" Герард Васильев.

"Уже 56 лет, с 1968 года, он служит солистом Московского театра оперетты. В числе его ролей и Эдвин в "Сильве", и Дюруа в "Фиалке Монмартра", и граф Данило в "Веселой вдове", и Мистер Икс в "Принцессе цирка". <…> Всего более 30 ролей в театре и кино, которые мы не можем не отметить наградой", - пояснили ранее организаторы, отметив, что артист всю жизнь посвятил театру.



Награду вручали заслуженный артист РФ Евгений Писарев и генеральный директор "РГ-Девелопмент" Татьяна Тихонова.

"На протяжении многих лет я счастливо живу в прекрасной ауре нескольких коллективов - Московского театра оперетты, ГИТИСа, Театрального института имени Бориса Васильевича Щукина. Мне говорят: "Зачем ты так много работаешь?". Потому что без работы [я] не могу. Самые плохие дни недели - это суббота и воскресенье, когда у меня нет занятий", - рассказал Васильев, получая статуэтку.



О премии

"Хрустальная Турандот" учреждена в 1991 году. Название премия получила в честь спектакля Театра имени Вахтангова по сказке Карло Гоцци "Принцесса Турандот". Первая премия была вручена 25 мая 1991 года, ее лауреатом стала исполнительница роли Турандот в вахтанговской постановке, народная артистка СССР Юлия Борисова. В разные годы лауреатами "Хрустальной Турандот" становились Олег Ефремов, Юрий Любимов, Олег Табаков, Марк Захаров, Петр Фоменко, Армен Джигарханян, Инна Чурикова, Сергей Женовач, Владимир Машков, Евгений Миронов, Ирина Апексимова, Нонна Гришаева, Мария Аронова, Юлия Пересильд, Сергей Маковецкий и другие актеры, режиссеры и художники.