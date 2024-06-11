В Госдуме выступили против расчета курортного сбора по метражу номеров

Снизить страховые взносы для благотворительных некоммерческих организаций, обеспечить омбудсменов сотрудниками и создать реестр НКО, чтобы государственные деньги не уходили непроверенным структурам — о разработке таких инициатив рассказала «Парламентской газете» председатель Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Тимофеева.

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- Ольга Викторовна, к вам приходит много обращений от участников СВО. Какие проблемы удается решить?

- Вся команда нашего комитета ежедневно консультирует много людей, мы пишем запросы, обращаемся во все органы. И очень приятно, когда видишь эффект своей работы. Например, бойцы и их семьи писали нам, что им вернули президентские выплаты, которые задержали на полгода, удалось восстановить справедливость, когда командир не выполнял предписания. Но мы столкнулись с тем, что огромное количество частных юристов, адвокатов считают возможным наживаться на ребятах, их родителях и женах. Они берут с бойцов деньги за то, что положено им бесплатно, так как принят закон о бесплатной юридической помощи участникам СВО. Причем бывало, что юристы обещали сделать что-то невозможное, например, переписать нормы регионального закона под конкретного раненого. Это можно расценить как новый вид мошенничества. Мне приходилось обращаться в адвокатские палаты, чтобы там приструнили своих членов.

Поэтому я очень прошу никому никакие деньги за такие услуги не перечислять. Решить свой вопрос можно огромным количеством способов. В каждом регионе есть фонд «Защитники Отечества», куда могут обращаться военнослужащие и их близкие, есть добросовестные юридические организации, которые помогают нашим ребятам, есть аппарат уполномоченного по правам человека, есть депутаты — федеральные, региональные. В различные ведомства можно обратиться онлайн. Открываете портал госуслуг — там раздел для участников СВО и членов их семей. Открываете сайт Генпрокуратуры — там раздел «Обращение по вопросам защиты прав участников СВО и членов их семей».

Удалось решить еще один вопрос. Мы два года били в колокола по поводу того, что священники, религиозные деятели, которые находятся на передовой, остаются без каких-либо гарантий социальной поддержки. И буквально за последние три месяца нашлось сразу два решения. Священники, которые являются помощниками командиров по работе с военнослужащими и официально находятся в штате Минобороны, по указу президента, вышедшему в марте, будут иметь такие же гарантии, как участники СВО. Если их ранят, они получат компенсацию — три миллиона рублей, если погибнут — пять миллионов получат их родственники. Причем этот указ имеет обратную силу — распространяется на всех с начала СВО. По другому указу священников, которые периодически выезжают в зону СВО с гуманитарными грузами, приезжают к бойцам, приравняли к волонтерам. Это очень важно, потому что, к сожалению, уже погибло семь православных священников, были ранены восемь.

- Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова будет выступать в Государственной Думе 11 июня. Есть ли у депутатов какие-то предложения, как усовершенствовать институт омбудсменов?

- Несмотря на то, что обращения к уполномоченному носят заявительный характер, то есть сначала человек жалуется, а потом начинают работу по его обращению, мы видим нашего уполномоченного чаще не в кабинете, а в госпиталях, психоневрологических интернатах, колониях, СИЗО. Ведь люди, находящиеся, например, в интернате, сами не придут и не скажут, что у них нет лекарств, течет крыша и здание находится в ужасном состоянии. Поэтому, если мы увидим, что закон где-то не позволяет разворачивать такую беззаявительную работу, будем настаивать на внесении изменений в законодательство.

Кроме того, мы проанализировали работу на местах. В каждом регионе есть свои уполномоченные по правам человека. Но выяснилось, что на 23 территориях у омбудсменов нет собственных аппаратов. Как можно работать, когда к тебе идет множество людей, нужно решить вопросы, проблемы каждого, а ты один? Поэтому мы будем заниматься федеральным законом о региональных уполномоченных, чтобы появились единые базовые правила, и, в первую очередь аппараты, независимые от местных правительств.

- Недавно Госдума утвердила новый состав Правительства. Какие рекомендации подготовил комитет обновленному кабмину?

- Мы поставили, например, вопрос уплаты страховых взносов некоммерческими организациями. Сегодня наш социальный некоммерческий сектор платит 7,6 процента, а со следующего года будет платить 30 процентов — закончится действие льготной ставки. Президент уже дал поручение продлить льготную ставку, и Минфин подготовил законопроект, по которому социальные некоммерческие организации продолжат платить 7,6 процента. Но из законопроекта выпали благотворительные и религиозные организации, и мы будем добиваться конкретных решений и по ним.

В то же время нужно контролировать бюджетные расходы на поддержку НКО. На это тратят больше 300 миллиардов рублей в год, и большая доля идет социальным некоммерческим организациям. Чтобы добиться прозрачности, мы настаиваем, чтобы появился единый реестр социально ориентированных организаций, включая региональные НКО. Мы должны видеть, кому выделяем деньги, гранты, субсидии, знать, можем ли мы доверять этим организациям. И мы поставили этот вопрос перед министром экономического развития.

Кроме того, на повестке остается тема курортного сбора, эту тему я подняла как депутат от Ставропольского края. Могу сказать, что у нас эксперимент оправдал себя: за несколько лет в регионе собрали почти два миллиарда рублей, отремонтировали улицы, парки, скверы, где гуляют тысячи людей. Это оправдано, потому что на наши курорты — в Пятигорск, Кисловодск, Ессентуки приезжают миллионы людей, и региональная инфраструктура испытывает колоссальную нагрузку. Но эксперимент, который продлевали не раз, заканчивается в этом году, и пока неизвестно, будет он еще продлен или нужно будет принять совершенно новый закон.

- Есть мнение, что нужно разрешить собирать курортный сбор всем регионам. Вы поддерживаете эту идею?

- Сейчас идет обсуждение в Правительстве, что это будет — туристический или экологический сбор, а может быть, и налог. Кто-то предложил собирать плату не с человека, как это делают сегодня, а с квадратного метра. Чем больше номер в санатории или гостинице, тем больше плата. По нашему мнению, нужно, чтобы ее рассчитывали по числу отдыхающих, потому что нагрузка на инфраструктуру зависит именно от него, а не от площади номера.

В целом я соглашусь, что должно быть право самих регионов определять, нужен ли им курортный сбор, но это право им нужно дать. При этом необходимо сохранить два важных направления. Во-первых, деньги должны оставаться на территории, где их собрали, и регионы сами должны распределять их. А во-вторых, должны быть льготы. Например, сбор не должны платить жители региона, которые отдыхают у себя на территории, участники СВО и другие категории. Мы обратились в Правительство с просьбой определить правила игры как можно скорее, не затягивая.