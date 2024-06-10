В РФ создали Гильдию театроведов, критиков и издателей

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В России создали Гильдию театраведов, театральных критиков и театральных издателей. Об этом сообщает пресс-служба ГИТИСа.

Там отметили, что Гильдию уже зарегистрировали в Минюсте РФ.

«Она создана, чтобы объединить всех, кто пишет и думает о театре, поддерживать молодых ученых-театроведов, оказывать поддержку работающим в провинции молодым режиссерам, налаживать связи между театром и зрителем, преодолевая разрыв между столичной и провинциальной театроведческой ситуацией», — говорится в тексте.



Предполагается, что создание Гильдии позволит повысить уровень издательской культуры театроведческих изданий и сможет поддержать издательские начинания, которым «непросто выжить в условиях ограниченной аудитории театральной критики и сокращения культурной повестки в современных региональных изданиях».

В инициативную группу объединения, в частности, вошли директор издательства «Балтийские сезоны» Елена Алексеева, основатель издательства «Навона» Елена Эрикссен и ректор ГИТИСа Григорий Заславский. Соучредителями Гильдии стали Союз театральных деятелей РФ и Российский институт театрального искусства.