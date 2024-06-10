Сломанный мост замотали скотчем в российском городе

Сломанные перила моста на улице Тулака в Волгограде, начавшие заваливаться на пешеходную часть, отремонтировали нетрадиционным способом, сообщает издание «Подъем». По его информации, ограждение починили при помощи скотча.

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На опубликованных кадрах, сделанных возмущенными жителями, видно, что местный подрядчик примотал покосившуюся часть перил к остальным несколькими слоями пленки. В городской администрации заявили, что уже потребовали от ответственной организации переделать работу более качественно.

Указанное мостовое сооружение обслуживает подрядная организация. Профильные службы уже выдали подрядчику задание провести качественный текущий ремонт перильного ограждения и других конструкций путепровода. Срок выполнения — до конца текущего месяца, — говорится в сообщении.



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Ранее юрист Александр Раевский заявил, что заказчик имеет право подать в суд на строительную организацию за некачественно выполненные работы. По его словам, самым сложным этапом данной процедуры является сбор доказательств. Как отметил Раевский, подтверждением вины подрядчика могут стать итоги экспертизы, назначенной судом.