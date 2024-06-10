$88.99+0.2395.64-1.05
Войти в почту

Мигранты из Афганистана могут приехать работать в Россию

Трудовые мигранты из Афганистана могут приехать в Россию, заявил исполняющий обязанности министра труда и социальных отношений в сформированном движением «Талибан» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) временном правительстве страны Абдул Умари, чьи слова приводит Национальное радио и телевидение Афганистана. Он отметил, что Татарстан и Чечня уже предложили им рабочие места.

Мигранты из Афганистана могут приехать работать в Россию
© News.ru
Чечня и Татарстан, а также другие республики [в составе России] предложили нам реализовать возможности [трудоустройства мигрантов из] Афганистана, особенно в сельскохозяйственном секторе, — заявил Умари.

Он отметил, что данный вопрос обсуждался на встрече с министром труда России Антоном Котяковым на полях Петербургского международного экономического форума. Кроме того, эта тема поднималась на переговорах с представителями Дагестана.

Общество
Антон Котяков
Талибан
14