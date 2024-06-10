В Омской области мужчина прилетел к продуктовому магазину на вертолете, сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. По предварительным данным ведомства, пилотом летательного аппарата Robinson допущено опасное сближение с линиями электропередач и иными объектами. Начата проверка.

Омской транспортной прокуратурой организована проверка по факту нарушений воздушного законодательства пилотом вертолета в селе Богословка Омской области. В социальной сети 09.06.2024 опубликован видеоролик о посадке вертолета Robinson вблизи продуктового магазина на территории села Богословка Омского района Омской области. По предварительным данным, взлет вертолета осуществлен вне согласованного авиационными властями места, — говорится в сообщении.



Telegram-канал «112» до этого сообщил, что в Суздальском районе Владимирской области владелец частного аэродрома Павловское Игорь Буевич разбился насмерть во время испытания легкомоторного самолета с кабиной закрытого типа, который он сконструировал и собрал сам. По данным канала, у мужчины не было разрешения на полеты. Самолет взлетал с пахоты, и ему удалось подняться на 50 метров, но затем он рухнул вниз.