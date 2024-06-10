Медиаменеджеры Rambler&Co рассказали на ПМЭФ 2024 о трансформации контента

Крупнейший медиахолдинг России был всесторонне представлен на главном деловом событии страны

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С 5 по 8 июня прошёл 27-й Петербургский международный экономический форум, на котором традиционно обсуждаются важнейшие направления развития России. Как представитель креативного сектора экономики медиахолдинг Rambler&Co был широко представлен своими активами и спикерами. Крупнейшие федеральные СМИ «Лента.ру» и «Газета.Ru» (входят в Rambler&Co) выступили генеральными интернет-партнерами форума. На стенде медиахолдинга работали выездные редакции и контент-студия для важных видеозаявлений. Лидер среди спортивных порталов «Чемпионат» (входит в Rambler&Co) стал информационным партнёром забега Росконгресса. Топ-менеджеры холдинга принимали участие в ряде дискуссий ПМЭФ.

6 июня на сессии «PRO-тренды. Медиа. Трансформация 2030» на стенде издания «Аргументы и факты» исполнительный директор по медиа Rambler&Co Андрей Цыпер обсудил с другими экспертами ключевые направления развития и вызовы индустрии. По его словам, она находится в той точке цифровой эволюции, когда путь доставки контента от производителя до пользователя максимально сократился. При этом значительно выросло его количество и разнообразие.

«Поэтому ключевой вызов для медиа — правильное измерение нашего присутствия в различных каналах коммуникации с пользователем, показатель, который важен и для нас, и для рекламодателей», — отметил он.



Цыпер также отметил, в текущих реалиях важно сохранить ценность СМИ как верификатора информации.

В традиционно молодежный день форума, 8 июня, в конгресс-центре Андрей Цыпер принял участие в сессии «Новые медиа многополярного мира», организованной АНО «Диалог» и «Мастерской новых медиа». Представители российских платформ рассказали о планах по развитию новых сервисов, способных обеспечить свободу слова и безопасность данных. Вместе с тем эксперты отметили, что не менее важно развивать и классические медиа, которые имеют свою аудиторию.

«Медиапотребление разделилось на быстрое и отложенное. Быстрое – это когда нужно в коротком сообщении из 200 знаков узнать, что происходит сейчас в мире, посмотреть ролик, желательно вертикальный, продолжительностью 30 секунд. Но иногда хочется почитать что-то более глубокое, с авторским взглядом и качественной аналитикой. Поэтому спокойное, тихое чтение станет трендом в ближайшие годы», – отметил Андрей Цыпер, исполнительный директор по медиа Rambler&Co.



Директор по развитию медиа Rambler&Co и главный редактор «Ленты.ру» Владимир Тодоров стал одним из спикеров секции «Вклад креативных индустрий в социально-экономическое развитие России», которая состоялась на стенде Министерства образования и науки. Он развеял миф о том, что ИИ-инструменты в производстве контента заменят человека. По мнению Владимира, генеративные модели работают в рамках данных, на которых они изначально обучены. И насколько качественно проверены эти данные — неизвестно. Сейчас авторам, вместо экономии, приходится тратить гораздо больше времени на проверку сгенерированной информации.

За смысловым и эмоциональным контентом всегда будет стоять человек, который сам осознанно подходит к его употреблению, обладает большой насмотренностью и понимает, как именно он работает с чувствами аудитории.

«Скоро цифровой контент разделится на две категории. С одной стороны, это будет более дешевый и менее качественный, полностью сгенерированный ИИ, а с другой – проекты AAA-класса, в которых, помимо использования нейросетей, будут особенно цениться человеческий талант и авторские идеи. Самым важным навыком в креативной индустрии будущего при этом останется умение работать с информацией и превращать её в эмоциональную историю с помощью новых форматов и инструментов», – отметил Тодоров.



В рамках сессий топ-менеджеры Rambler&Co также рассказали, как медиахолдинг инвестирует в новые форматы контента – интерактивные спецпроекты и документальное видео. Они пользуются большой популярностью у аудитории и отмечаются престижными премиями – например, мультиформатный проект «Оружие России: на страже Родины» собрал более 20 миллионов просмотров и получил в этом году Национальную премию интернет-контента. Прямо сейчас по просмотрам лидирует социально-просветительский проект «Имеешь право», из которого читатели узнают, какие бонусы от государства они могут получить.