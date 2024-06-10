В Совфеде хотят разрешить скорой помощи таранить машины-помехи

Сенатор Айрат Гибатдинов обратился к министру здравоохранения Михаилу Мурашко с просьбой не наказывать сотрудников скорой помощи, которые таранят автомобили-помехи в случае крайней необходимости. Об этом сообщает РИА Новости.

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Член Совфеда объяснил, что его обращение связано с произошедшим в Санкт-Петербурге инцидентом. Там местная жительница на легковом авто около 10 минут не давала выехать из двора автомобилю скорой помощи с подростком внутри.

Гибатдинов попросил сообщить о позиции Минздрава по освобождению сотрудников скорой помощи от ответственности, если они прибегают к тарану в таких ситуациях. По его словам, автомобилистка осознанно поставила «под угрозу жизнь и здоровье пациента». Вместе с тем сейчас бригады скорой помощи не имеют законных оснований для того, чтобы своевременно устранять препятствия проезду.

Вместе с тем сенатор считает недостаточно серьезной ответственность за воспрепятствование оказанию медицинской помощи без признаков уголовного деяния по ст. 6.36 КоАП РФ. В частности, санкция по статье предусматривает лишь штраф в размере до 5 тысяч рублей. По этому вопросу парламентарий также обратился к начальнику главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Михаилу Черникову. В письме Гибатдинов указал на потребность в ужесточении наказания, в том числе и лишением автомобильных прав.

«Граждан, которые намеренно препятствуют действиям скорой медицинской помощи, необходимо наказывать. Инцидент в Питере — пример отсутствия гражданского сознания... В случае, если водитель отказывается содействовать скорой помощи — сотрудники фактически ничего не могут сделать, кроме как пытаться призвать к совести. Это абсолютно недопустимо», — прокомментировал Гибатдинов свою инициативу.



Ранее в СМИ и соцсетях распространилась информация, что 6-летний ребенок якобы погиб в автомобиле «скорой» из-за автомобилистки, которая отказалась пропускать машину медиков. В комитете по здравоохранению Петербурга опровергли гибель пациентки — на самом деле ей было 14 лет и в экстренной помощи она не нуждалась.

Несмотря на это, полиция заинтересовалась ситуацией и выясняет обстоятельства произошедшего В ГСУ СК РФ по Петербургу заявили, что дадут правовую оценку действиям водителя.