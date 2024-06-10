Обнаружена могила няни Пушкина Арины Родионовны

На днях портал "Родина" сообщил о том, что установлено место погребения самой знаменитой няни в истории, Арины Родионовны, "доброй подружки" А.С. Пушкина, на Смоленском православном кладбище в Санкт-Петербурге. Это фактически сенсация. Ведь долгие годы литературная общественность была уверена, что могила Арины Родионовны утрачена.

Сам факт захоронения няни поэта в Смоленском некрополе не является тайной. У входа на кладбище расположена памятная табличка с этими сведениями. Однако точное место упокоения Арины Родионовны указать никто не брался в связи с тем, что документов о захоронениях XIX века с указанием участков не сохранилось. А именная табличка с надгробия была снята, якобы, уже в XX веке вандалами, возможно, ради "цветмета".

Открытие повезло сделать историку-некрополисту Вячеславу Савицкому, специализирующемуся на истории Смоленского кладбища. Ученый устанавливает "обитателей" безымянных могил и места захоронения известных людей по скудным архивным данным, а также по надписям на памятниках, которые приходится расчищать вручную.

Найти последний приют няни Пушкина помог фотограф Яков Штейнберг. Он жил и работал в Петербурге на рубеже XIX и XX веков, фотографировал тогдашних "Звезд" – балерину Матильду Кшесинскую, авиатора Сергея Уточкина, художника Алекcандра Бенуа. А хобби Штейнберга была фотография старых кладбищ. Именно такая фотография указала историкам путь к могиле Арины Родионовны. Помог снимок, на котором видна часовня и некая могила. В архиве начала ХХ века Савицкий нашел указание, что Арина Родионовна похоронена недалеко от часовни Ксении Петербургской. Почти 20-летние труды нескольких историков в этом направлении привели к выводу, что именно здесь лежит няня Пушкина. Но после того на кладбище оказалось… три могилы Арины Родионовны, неизвестные лица написали её имя фломастером на неизвестно чьих крестах. Но некрополисты уверены: это явная ошибка, кресты установлены в начале ХХ века, спустя много лет после похорон нянюшки.