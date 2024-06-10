Путин потребовал достойных условий содержания для заключенных

Заключенные в учреждения ФСИН должны содержаться в нормальных условиях. Об этом заявил сегодня президент РФ Владимир Путин, пишет ТАСС.

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Такое мнение глава государства высказал в ходе встречи с уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой.

«Там много нужно сделать еще. Люди должны содержаться в нормальных, человеческих условиях», - пояснил президент.



На встрече Москалькова доложила о том, что больше всего обращений связано с жалобами находящихся в местах лишения свободы на условия содержания. Она рассказала, что многие колонии отремонтированы, но есть и такие, куда нужно вложить не только средства, но и душу, и подойти к ремонту творчески, пишут «Известия».

Ранее президент России поручил подготовить законопроект, предполагающий проведение индексации пенсий работающих пенсионеров с 1 февраля 2025 года и далее — каждый год. Также Путин поручил правительству РФ выделить допсредства в 2025-2030 годах на ремонт образовательных объектов в сфере культуры и обеспечение их музыкальными инструментами.