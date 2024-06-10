В соцсетях приняли за правду сатирическую новость о пенсионерах-долгожителях

В социальных сетях завирусилась новость о том, что пенсионеры, превысившие сроки дожития, якобы будут привлечены к уголовной ответственности. Однако корреспонденту URA.RU в рамках проекта агентства и «Лапша Медиа» по опровержению фейков стало известно, что эта информация была взята с юмористического сайта.

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«Комитет Госдумы по делам пенсионеров одобрил поправки к законопроекту об ограничении максимального срока дожития. Если закон будет принят, то российские пенсионеры, прожившие на пенсии более 25 лет, будут привлекаться к уголовной ответственности за превышение сроков дожития и растрату средств Пенсионного фонда», — говорится в постах.



Также авторы публикаций цитируют депутата Госдумы Станислава Гуревича. Однако информация об ограничении максимального срока дожития является фейком.

На самом деле эта новость впервые появилась в 2021 году на сайте сатирического издания. На портале сообщается, что все размещенные материалы являются юмористическими. В Госдуме нет депутата Станислава Гуревича, все упоминания о нем ведут на сайт сатирического СМИ. 1 января 2023 года начал работу Социальный фонд России, который объединил в себе Пенсионный фонд и Фонд социального страхования. Так что на данный момент Пенсионного фонда России не существует. Комитета Госдумы по делам пенсионеров также нет в реальности.