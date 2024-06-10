Мужчина придумал способ необычно пойти за продуктами

В селе Богословки под Омском на газоне рядом с продуктовым магазином «припарковался» вертолет Robinson, он забрал мужчину с пакетом. Соответствующее видео опубликовал канал РЕН ТВ.

Мужчина с пакетом в руках вышел из магазина, после чего сел в вертолет и улетел в неизвестном направлении. Жители села возмутились произошедшим.

«Они в магазин чисто на вертолете заехали», – заявили они.



Ранее сообщалось, что в ходе выставки HeliRussia-2024, проходящей в МВЦ «Крокус экспо» в Москве с 10 по 12 июня, впервые был представлен модернизированный ударный вертолет Hunter, который вооружен авиаракетами и способен уничтожать морские дроны. Разведывательно-ударный беспилотный комплекс разработала белорусская компания «КБ Беспилотные Вертолеты». Он включает в себя два беспилотных вертолета Hunter, наземную станцию управления, транспортное средство наземного обеспечения и две транспортные платформы.