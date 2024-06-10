Лишенным водительских прав участникам СВО предложили дать поблажку

Российское правительство внесло в Госдуму законопроект, позволяющий мобилизованным, контрактникам и добровольцам СВО ездить за рулем, даже если ранее они были лишены водительских прав. Об этом сообщает «Коммерсант».

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В документе, предложенном правительством, идет речь о внесении поправок в административный кодекс. По задумке авторов, если человек, призванный на службу по мобилизации, ставший контрактником или участником добровольческого формирования на СВО, ранее был лишен прав, он сможет вернуть удостоверение на период мобилизации, военного положения или военного времени.

Когда человек, которому на время возвращали права, вернется со службы, он должен будет сдать удостоверение в Госавтоинспекцию. В качестве примера «Коммерсант» привел ситуацию человека, которого лишили прав за пьяное вождение на полтора года. С момента мобилизации или заключения контракта он сможет снова пользоваться правами. При этом срок лишения прав, назначенный судом, продолжит отсчитываться.

Если контракт был заключен на год, через 12 месяцев водителю придется сдать удостоверение и оставшиеся несколько месяцев на машине не ездить. Для возвращения прав ему потребуется сдать экзамен на знание ПДД и предъявить медсправку, как и всем лишенных прав водителям.

Даже если весь срок лишения прав пройдет, пока человек служит, позже ему все равно придется сдать экзамен. Но если военный или доброволец получит госнаграду во время службы, права вернут без проверки знаний ПДД и медсправки. Законопроект предполагает, что от проверок также освободят людей, покинувших службу из-за возраста или по состоянию здоровья.

В начале мая сенатор Андрей Кутепов предложил возвращать права участникам СВО с воинскими должностями, связанными с вождением транспорта. Он отмечал, что сейчас не хватает граждан с водительскими удостоверениями разных категорий.

Ранее правительство РФ ввело бесплатное переобучение участников спецоперации и субсидии для работодателей, которые их наймут. Бесплатным переобучением также смогут воспользоваться члены семей погибших участников СВО.

Субсидия, которую работодатели получают за трудоустройство переобученных участников СВО, составляет три минимальных размера оплаты труда (МРОТ), увеличенных на районный коэффициент, сумму страховых взносов и умноженных на количество трудоустроенных.