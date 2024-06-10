Россияне перечислили самые странные вопросы на собеседовании

Более половины россиян — 58 процентов — считают странными вопросы про знак зодиака и время рождения на собеседовании. Это следует из опроса, совместно проведенного сервисами «Работа.ру» и «СберПодбор».

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В опросе приняли участие свыше 3,5 тысячи респондентов.

56 процентов опрошенных считают неуместным вопросы из разряда «А зачем вам вообще работа?», а также «Что бы вы загадали золотой рыбке, если бы она у вас была?».

Кроме того, 51 процент респондентов считает неподходящими задачи на проверку личных качеств. 48 процентов россиян странными назвали вопросы о семейном положении и наличии детей, а 41 процент — комментарии о внешнем виде.

37 процентов опрошенных полагают, что на собеседовании нельзя спрашивать о планах: «Кем вы себя видите через пять, десять, 15 лет?». Каждый третий считает неподходящими задачи на проверку логического мышления, передает RT.

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