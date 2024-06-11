Женщины-заключенные стали проситься на СВО

Российские женщины-заключенные стали подавать прошения об участии в спецоперации на Украине. Как сообщает Telegram-канал Shot, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала, что к ней поступают такие обращения, но единично.

Она отметила, что пока ни одна женщина из колоний не смогла протий отбор для отправки в зону боевых действий. В основном отказывают из-за возраста и неподходящих статей.

В беседе с журналистом канала Москалькова также заявила, что российская сторона внимательно следит за тем, чтобы посылки с продуктами и вещами оперативно доставляли российским военнопленным на Украине — в качестве доказательств предоставляют видеоподтверждения. Омбудсмен добавила, что и в России к украинским пленным продолжат относиться гуманно.

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Напомним, что по закону принимать участие в спецоперации могут осужденные, подследственные, обвиняемые и подозреваемые в преступлениях небольшой, средней тяжести и по ряду статей тяжкого характера. Отправиться на СВО не могут те, кто совершил особо тяжкие преступления, преступления против половой неприкосновенности, государственных интересов или экстремистского характера.