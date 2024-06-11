В России женщины-заключенные стали проситься на спецоперацию. Об этом сообщила Shot уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Она отметила, что к ней поступают обращения от женщин-заключенных, но пока ни одну из низ в зону СВО не отправляли. В основном причины в возрасте и неподходящих статьях, по которым они осуждены.

Путин распространил выплаты добровольцам СВО на контрактников Росгвардии

До этого 100-летний ветеран Великой Отечественной войны Ибрагим-Паша Садыков пожаловался президенту России Владимиру Путину, что его не взяли добровольцем на специальную военную операцию на Украину. Глава государства в конце мая присвоил ему звание Героя России за мужество и героизм, продемонстрированные в годы Великой Отечественной войны.

«Уважаемый президент! Мне сейчас сто лет и пять месяцев, я еще молодой. Я написал письмо министру обороны России. Я был автоматчиком с 1941 по 1945 годы, участвовал на фронтах. Направьте меня на Украину, чтобы защищать Россию», — сказал он.



Ранее в Госдуме заявили о необходимости одержать победу в СВО в этом году.