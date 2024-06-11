Больше половины россиян не чувствуют себя в безопасности в своем районе

Согласно результатам опроса, порядка 64 процентов жителей России не чувствуют себя в полной безопасности, когда находятся в своем районе. При этом даже будучи в своей квартире, их не покидает тревога. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенные компанией «Росгосстрах».

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Чаще всего россиян, которые не чувствуют себя в безопасности, беспокоят несчастные случаи с наездами транспорта или ненадежность уличных объектов. Об этом рассказали 44 процента опрошенных. Еще 18 процентов участников исследования выразили опасения из-за проблемных соседей, а 11 процентов — из-за квартирных краж.

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При прогулке по соседним улицам 16 процентов респондентов испытывают постоянное беспокойство.

Внутри своей квартиры безопасность чувствуют только 53 процента опрошенных. При этом 21 процент участников исследования боится взлома и проникновения, а 26 процентов испытывают тревогу из-за посторонних звуков за дверью. Опасения распространяются и на детей: 70 процентов опрошенных не могут без беспокойства отпустить ребенка гулять одного, еще 44 процента — не позволяют ходить допоздна, а 22 процента не разрешают выходить из дома без присмотра, передает «Газета.ру».

Россияне рассказали, как они подходят к ремонту и чего боятся в преображении своего жилища. Участие в опросе приняли более 3,6 тысячи жителей страны старше 18 лет.