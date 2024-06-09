Юрист не согласился с выводами следствия по делу Игоря Талькова

В деле об убийстве певца Игоря Талькова осталось много вопросов. Так считает юрист Александр Хаминский, сообщает NEWS.ru.

Юрист полагает, что не найдено базовое доказательство — оружие. Вывод, что стреляли из «Нагана», был сделан только из-за отсутствия гильз. При этом в потасовке стреляли также из газового пистолета, могло быть и другое оружие. К тому же нельзя снять отпечатки пальцев предполагаемого убийцы и невозможно провести баллистическую экспертизу.

«Без этих доказательств почти невозможно установить причастность лица к совершению преступления», — отметил юрист.



Также он сомневается в достоверности показаний свидетелей и корректности формулировок в деле.

По словам Хаминского, Шляфману вменили статью 105 УК РФ «Убийство», но не доказали мотива и умысла на убийство Игоря Талькова.

Он добавил, что обвинение Шляфмана во многом связано с тем, что у него не было адвоката, который обжаловал бы выводы следствия. Теперь Шляфмана ожидает заочный приговор, обжаловать который не получится.

Накануне следователи объявили, что завершили расследование убийства певца Игоря Талькова. В убийстве и покушении на убийство был обвинен концертный директор Валерий Шляфман.