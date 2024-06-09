Российских туристов выгнали на улицу в Турции

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Туристов из России заселили в недостроенный корпус отеля в Турции, а некоторых выгнали на улицу из-за нехватки свободных номеров. Об этом сообщил Shot.

— Те, кому «повезло», жалуются на грязь в номерах, муравьев и строительную пыль в коридорах. За все «удовольствие» они отдали почти полмиллиона рублей, — говорится в сообщении.



По данным Shot, речь идет об отеле Mövenpick Resort Antalya в турецком Кемере. Бронируя отдых, туристы ожидали размещения в комфортных номерах, но в итоге их заселили в грязные помещения. Часть из них узнала об отсутствии свободных номеров, уже добравшись до ресепшена.

Позже выяснилось, что проблема оказалась связана с тем, что новый корпус не успели достроить и его открыли частично. Жалобы на ресепшен пока не принесли результата — сотрудники отеля обещают «все исправить», но, как признаются отдыхающие, никаких изменений не происходит, передает Telegram-канал Shot.

Летние отпуска в Турции и Объединенных Арабских Эмиратах остаются крайне популярными направлениями среди россиян. Генеральный директор SpaceTravel Артур Мурадян поделился информацией о стоимости отдыха в этих странах и дал советы по экономии средств.