Россияне заплатили по 500 тыс. рублей за номера в недостроенном отеле в Турции

В турецком Кемере российских туристов заселили в недостроенный корпус отеля. Стоимость путевок составляла от 400 до 500 тыс. рублей, пишет SHOT.

По данным канала, россияне оплатили отдых в отеле Mövenpick Resort Antalya в Кемере. В агентстве им обещали комфортные номера, рестораны и вкусную еду на территории, а также незабываемый отдых.

В Турции выяснилось, что свободных номеров в основном корпусе нет. А новый корпус еще не достроили, он открыт только частично.

В результате, отметили журналисты, часть гостей заселилась в недостроенное здание, а часть нашла номера в соседних гостиницах.

Те, кто заселился в Mövenpick Resort Antalya, пожаловались на грязь в номерах, отсутствие персонала, строительную пыль в коридорах, перебои с электричеством.

По словам отдыхающих, жалобы пока не привели ни к каким результатам. Менеджеры отеля обещают «все исправить», разрешить ситуацию, но никаких подвижек нет.