Патриарх Кирилл назвал город, являющийся лицом России

Калининград является лицом России, это «очень непростое место». Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, накануне прибывший в город с визитом, сообщает официальный сайт Московского патриархата.

Предстоятель РПЦ провел собрание духовенства Калининградской митрополии. Он сказал, что посещение Калининграда для него — всегда очень трогательное событие. С Калининградской землей «связаны очень непростые и одновременно очень оптимистические страницы» его биографии. С нуля надо было создать не просто приход, а Церковь, епархию. И «дорога не была устлана розами — были и шипы, и много чего другого».

«Калининград — это лицо России, а место, конечно, очень непростое», — сказал патриарх Кирилл.



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Он отметил, что на РПЦ сейчас внимательно смотрят как зарубежные друзья, так и недруги России. Церкви необходимо укреплять духовную жизнь людей, укреплять в вере и любви к Отечеству.

Патриарх привал духовенство помнить об «особой исторической роли, которую сегодня Калининградская область играет в жизни всей нашей великой России».

Глава РПЦ также принял участие в богослужении в городском храме святого Николая Чудотворца.