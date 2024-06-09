Герой России Иван Жарский объяснил свою шутку про причину награждения

Герой России Иван Жарский рассказал, что прибыл на выставку трофейной западной техники не хвастаться, а общаться с людьми. Интервью с боевым офицером, ставшим известным всей стране после вирусного ролика, опубликовано в Telegram-канале Минобороны России.

Жарский сказал, что его задача на выставке — не стоять и «хвастаться какой он крутой мужик», а представлять технику и «рассказать, может, какой-то момент из своей жизни».

«Люди могут прийти, пообщаться именно с теми людьми, которые выполняют и выполняли боевые задачи. Не посмотреть в интернете, а пообщаться лично с человеком», — сказал старший лейтенант.



По его словам, самый актуальный вопрос посетителей выставки — о его возрасте.

Офицер признался, что со школы мечтал поступить в Михайловскую военную артиллерийскую академию. В 2020 году он распределился в 810-ю бригаду морской пехоты. В составе этого подразделения начал участвовать в СВО.

Жарский отметил, что к боевым действиям невозможно подготовиться морально и психологически, их надо пройти. Когда он стал командовать батареей, у него уже был боевой опыт и другое мышление.

«На счету моего подразделения более 30 единиц техники различного вида, около 500 личного состава, и пока я был командиром, у меня не было ни одной безвозвратной потери, ни одного «двухсотого», — рассказал Жарский.



Ранее в интернете стало вирусным видео, на котором Жарский на выставке трофейной техники в Москве говорит, что получил награду «за любовь к Родине», и что на фронте он «печатал на компьютере бумажки, потом перевели в столовую».