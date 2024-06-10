Россиянам напомнили о сокращенной рабочей неделе

Россияне на этой неделе буду работать четыре дня в связи с празднованием Дня России. 12 июня будет выходным днем, следует из производственного календаря, утвержденного правительством РФ.

День России приходится на среду, он будет нерабочим праздничным днем. Таким образом, вторник, 11 июня, является предпраздничным днем, поэтому он будет сокращен на один час.

В ноябре россиян ожидает шестидневная рабочая неделя (суббота 2 ноября будет рабочей), а следующая за ней неделя будет короткой, так как понедельник 4 ноября будет выходным.

Кроме того, в декабре россиян также ждет шестидневная рабочая неделя - 28 декабря будет рабочим днем.