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Сокращенная рабочая неделя ждет россиян в связи с празднованием Дня России

Россияне на этой неделе буду работать четыре дня в связи с празднованием Дня России. 12 июня будет выходным днем, следует из производственного календаря, утвержденного правительством РФ.

Россиянам напомнили о сокращенной рабочей неделе
© РИА Новости

День России приходится на среду, он будет нерабочим праздничным днем. Таким образом, вторник, 11 июня, является предпраздничным днем, поэтому он будет сокращен на один час.

В ноябре россиян ожидает шестидневная рабочая неделя (суббота 2 ноября будет рабочей), а следующая за ней неделя будет короткой, так как понедельник 4 ноября будет выходным.

Кроме того, в декабре россиян также ждет шестидневная рабочая неделя - 28 декабря будет рабочим днем.

Общество
Правительство РФ