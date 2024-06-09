Ставшая мамой в четвертый раз Маргарита Грачева опубликовала фото дочки

Кажется, судьба щедро компенсирует Маргарите Грачевой все перенесенные страдания: женщина, лишившаяся кисти руки после чудовищной атаки бывшего мужа, счастлива в новом браке и недавно стала мамой долгожданной дочки. Накануне Маргарита честно продемонстрировала фигуру спустя три недели после родов, а сегодня показала первые профессиональные фото маленькой Арины в стиле «ньюборн». Осторожно: кадры ну очень милые!

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«Пишите в комментариях, какой образ понравился больше. <…> Я выбирала между 1 и 2: дракончик необычно, и это ее год, а в малиновом боди Ари безумно милая», — поделилась Грачева с подписчиками.



© соцсети

© соцсети

Пользователи Сети сошлись во мнении, что Арина прекрасна в любом образе.

«Во всем шикарна. Такая лапулька классная», «Это девушке все к лицу», «Везде хорошенькая», «Кукола маленькая, ей все образы идут», — написали фолловеры Маргариты.



Также юзеры подметили, что девочка очень похожа на младшего братика: «Дракон чисто Ярослав лежит», «Ари похожа с Ярославом».

Напомним, сейчас Маргарита замужем за музыкантом Максимом Андрющенко. В 2021 году у пары родился первый общий ребенок — сын Ярослав. Также Грачева воспитывает двух сыновей от предыдущего брака.