Глава Рособрнадзора рассказал, кого ограничат в пересдаче ЕГЭ

Участники ЕГЭ, удаленные с экзамена за шпаргалки или смартфон, не смогут пересдать его до конца приемной кампании. Вновь прийти на испытание они смогут только через год. Об этом рассказал руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев, передает ТАСС.

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Музаев пообщался с журналистами на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) и рассказал, что в этом году заработает новый порядок пересдачи, осложняющий жизнь нечестным выпускникам.

«Если ты пришел списывать, если ты пришел обмануть в первую очередь своих сверстников, сдать нечестно, с использованием шпаргалки, телефона — то приходи только через год», — сказал глава Рособрнадзора.



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Музаев считает, что на пересдачу придут выпускники, которые сдали экзамен ниже пороговых баллов. Набравшим более 60 баллов вряд ли предстоит переэкзаменовка.

Школьники, которым стало плохо во время экзамена, смогут прийти на пересдачу в рамках нового порядка.

В феврале президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что выпускники школ должны иметь возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов до конца приемной кампании.