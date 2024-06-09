Глава Рособрнадзора оценил идею отменить ЕГЭ

Рособрнадзор готов обсудить отмену ЕГЭ, если будет предложена рабочая альтернатива. Так глава ведомства Анзор Музаев оценил предложение депутатов Госдумы заменить ЕГЭ традиционными экзаменами.

«На сегодняшний день модель ЕГЭ, мы ее постоянно совершенствуем, она рабочая. Рособрнадзор открыт к конструктивным предложениям, мы готовы обсуждать альтернативу ЕГЭ, но только если будет предложена рабочая схема, объективный и понятный экзамен», — поделился Музаев с ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума.



Стала известна важная деталь по пересдаче ЕГЭ

Ранее депутаты сообщили, что внесут в Госдуму законопроект об отмене ЕГЭ. По задумке авторов, нужно вернуться к системе традиционных государственных экзаменов. Если закон примут, то изменения вступят в силу с 2025 года. При этом результаты ЕГЭ, полученные ранее, сохранят свою актуальность в течение четырех лет и могут быть использованы при поступлении.