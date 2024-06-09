Минздрав планирует изменить правила целевого набора обучения

Мурашко: внесены изменения по целевому обучению врачей
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) рассказал РИА Новости, что Минздрав рассматривает ряд вариантов по изменению правил целевого набора обучения.
По его словам, в текущем году внесли изменения по процедуре подачи заявки и получения направления.
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«Меняется процедура подачи заявки на обучение, получения направления и поступления в вуз. Рассматривается и ряд новых предложений, но пока они на стадии обсуждения», — сказал Мурашко.
Он отметил, что это сделано с целью повысить ответственность выпускников, которые должны исполнить обязательства по договору целевого обучения и отработать в конкретном медицинском учреждении. Мурашко добавил, что в целом обязательства по договору целевого обучения выпускниками выполняются.
В апреле правительство России утвердило обновленный порядок организации целевого обучения в вузах и колледжах, который начнет действовать с 1 мая текущего года.
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