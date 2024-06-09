Минздрав сообщил, что в медучреждениях находятся более 20 тыс. человек с ковидом

Более 80 тыс. человек в России инфицированы коронавирусом, более 20 тыс. из них находятся на лечении в медицинских учреждениях. Об этом в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

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"Сегодня в России зафиксировано более 80 тысяч человек с коронавирусом - более 20 тысяч из них находятся на лечении в стационарах", - сказал он.



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Мурашко добавил, что в России ведется мониторинг изменчивости коронавируса. Кроме того, ведется отслеживание эффективности вакцин, лекарственных препаратов и терапии ковида. "В случае появления каких-либо новых вызовов отечественная система здравоохранения благодаря большому опыту работы в пандемию готова будет быстро среагировать и подстроиться под ситуацию", - добавил Мурашко.

Петербургский международный экономический форум проходил с 5 по 8 июня. Тема форума в этом году: "Основа многополярного мира - формирование новых точек роста". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступил информационным партнером мероприятия.

Полный текст интервью будет опубликован в 10:30 мск.