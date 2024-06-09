Государство изменит порядок оформления займов через «Госуслуги»

Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что планируется закрыть возможность на портале «Госуслуги», которая позволяет мошенникам оформлять кредиты и микрозаймы на чужие имена, сообщает «Московский комсомолец».

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Это позволит предотвратить финансовое мошенничество и защитить россиян от угрозы потери денежных средств. Аферисты могут получить доступ к учетным записям на портале «Госуслуги», выдавая себя за оператора сотовой связи. Под предлогом продления договора злоумышленники могут отправлять абонентам SMS-сообщения с просьбой сбросить пароль. Если человек вводит полученный код, то теряет доступ к своему аккаунту, открывая доступ для мошенников.

Россиян будут уведомлять через «Госуслуги» о внесении данных в кредитную историю

Другое мошенничество заключается в том, что злоумышленники создают поддельные сайты, имитирующие порталы операторов связи, и отправляют абонентам push-уведомления с просьбой подтвердить паспортные данные, переходя по ссылке. После этого пользователи перенаправляются на фейковую страницу входа на портал «Госуслуги». После этого мошенники получают доступ к учетной записи.