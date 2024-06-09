Результаты исследований вакцины от рака ожидаются в конце года

В России первые результаты доклинических исследований вакцины против рака могут появиться в конце 2024 года, сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения России Михаила Мурашко.

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По его словам, в настоящее время препарат проходит доклинические исследования. После доклинических исследований начнутся клинические испытания.

Академик Гинцбург заявил о создании революционной вакцины от всех видов рака

Глава ведомства указал, что вакцина разработана несколькими научными командами – из НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, Московского научно-исследовательского онкологического института им. П. А. Герцена и НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина.

Мурашко отметил, что вакцина финансируются за счет средств государства в рамках государственных заданий.

Ранее директор НИЦЭМ им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что это терапевтическая вакцина, она не предохраняет от болезни, а лечит пациентов, болеющих онкологическими заболеваниями. Уже идут активные испытания на животных.