Стала известна важная деталь по пересдаче ЕГЭ

Возможность пересдать один из предметов ЕГЭ до конца приемной кампании не повлияет на общий средний балл по России, заявил в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев. По его мнению, этим правом воспользуется небольшое число выпускников.

"Для нас это первый опыт. Я прогнозирую, что большого количества пересдач не будет. Чтобы вся статистика сместилась в ту или иную сторону, должно быть большое количество пересдающих. И второй фактор, они должны сдать значительно лучше все вместе. За две недели чуда не происходит. Я не считаю, что большое количество ребят придут пересдавать, а те, кто придет, вряд ли пересдадут так, чтобы повлиять на общую статистику. Так что я считаю, что это не повлияет на средний балл ЕГЭ. Может быть, какие-то десятые по разным предметам", - сказал он.



Президент РФ Владимир Путин 29 февраля в послании Федеральному собранию заявил, что выпускники школ должны иметь возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов до конца приемной кампании. Досрочный этап ЕГЭ прошел с 22 марта по 22 апреля. Как сообщали в Рособрнадзоре, в этот период пересдача не была предусмотрена.

Пересдачи по информатике, обществознанию, русскому языку, физике, химии, а также письменной части экзамена по иностранным языкам пройдут 4 июля, пересдачи по биологии, географии, математике базового и профильного уровней, истории, литературе и устной части экзамена по иностранным языкам - 5 июля.

В Рособрнадзоре высказались о досмотре учеников перед ЕГЭ

Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. Тема форума в этом году: "Основа многополярного мира - формирование новых точек роста". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.