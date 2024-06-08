Стала известна важная деталь по пересдаче ЕГЭ

Рособрнадзор: новый порядок пересдачи ЕГЭ не повлияет на общий средний балл по РФ
Возможность пересдать один из предметов ЕГЭ до конца приемной кампании не повлияет на общий средний балл по России, заявил в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев. По его мнению, этим правом воспользуется небольшое число выпускников.
"Для нас это первый опыт. Я прогнозирую, что большого количества пересдач не будет. Чтобы вся статистика сместилась в ту или иную сторону, должно быть большое количество пересдающих. И второй фактор, они должны сдать значительно лучше все вместе. За две недели чуда не происходит. Я не считаю, что большое количество ребят придут пересдавать, а те, кто придет, вряд ли пересдадут так, чтобы повлиять на общую статистику. Так что я считаю, что это не повлияет на средний балл ЕГЭ. Может быть, какие-то десятые по разным предметам", - сказал он.
Президент РФ Владимир Путин 29 февраля в послании Федеральному собранию заявил, что выпускники школ должны иметь возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов до конца приемной кампании. Досрочный этап ЕГЭ прошел с 22 марта по 22 апреля. Как сообщали в Рособрнадзоре, в этот период пересдача не была предусмотрена.
Пересдачи по информатике, обществознанию, русскому языку, физике, химии, а также письменной части экзамена по иностранным языкам пройдут 4 июля, пересдачи по биологии, географии, математике базового и профильного уровней, истории, литературе и устной части экзамена по иностранным языкам - 5 июля.
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Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. Тема форума в этом году: "Основа многополярного мира - формирование новых точек роста". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.