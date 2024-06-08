В Госдуме вступились за обвиненного в дезертирстве участника СВО

Депутат Государственной Думы Александр Хинштейн заявил, что обратится в военную прокуратуру по делу участника специальной военной операции (СВО), которого обвиняют в дезертирстве. Об этом парламентарий сообщил в Telegram.

Речь идет о военном из Сызрани, против которого возбудили уголовное дело по статье о дезертирстве. Журналисты сообщали, что военный находился официальном в отпуске по рождению ребенка и вернулся в зону СВО по первому приказу. Через неделю назначен суд по этому делу.

«Обращусь в военную прокуратуру с просьбой детально разобраться в этой ситуации. Нельзя допустить, чтобы возможная бюрократическая ошибка превратила защитника Отечества - в уголовника», — написал депутат.



Ранее Челябинский гарнизонный военный суд приговорил к 12 годам лишения свободы контрактника за дезертирство и избиение до смерти знакомого. Бывший военный признан виновным по статьям 337 («Самовольное оставление места службы») и 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ. Осужденный будет отбывать срок в колонии строгого режима.