HiFi-стриминг Звук провел на Дворцовой площади Петербурга концерт в рамках ПМЭФ

HiFi-стриминг Звук стал партнером культурной программы Петербургского Международного Экономического Форума в 2024 году. 7 июня сервис устроил концерт на Дворцовой Площади, участниками которого стали Татьяна Куртукова, Вячеслав Бутусов, Виталий Гогунский и Никита Литович.

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Также в программе мероприятия был заявлен флешмоб «Время жить в России» — его гости концерта увидели во время выступления Татьяны Куртуковой с песней «Матушка». Об этом сообщили в пресс-службе компании.

У каждого города есть свой уникальный ритм, и мы рады, что ритм Санкт-Петербурга будет звучать громче благодаря концерту на Дворцовой площади. В этом году HiFi-стриминг Звук стал культурным партнером ПМЭФ. Для нас это не просто статус, а возможность совместно создавать незабываемые моменты и наполнять жизнь музыкой. Александр Гагиев директор по взаимодействию с креативными индустриями и талантами HiFi-стриминга Звук



Также на Дворцовой площади был расположен черный тонированный автобус, в котором сотрудники стриминга записывали подкасты вместе с участниками и гостями фестиваля.