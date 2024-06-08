Директор Театра сатиры покинул пост

Директор Театра сатиры Игорь Берлин покидает пост. Об этом сообщает НСН со ссылкой на пресс-службу театра.

Ранее в столичных театрах произошли новые назначения. Худруком Театра сатиры назначили народного артиста России, депутата Мосгордумы Евгения Герасимова.

Народный артист России Владимир Машков назначен директором театра «Современник». Константин Богомолов стал худруком Театра Романа Виктюка.

Новые руководители представлены коллективам, об этом в Telegram-канале сообщил руководитель Департамента культуры города Москвы Алексей Фурсин.

«Представил коллективам театров Сатиры и «Современника» новых руководителей: Евгения Герасимова и Владимира Машкова», — написал Фурсин.



По его словам, в понедельник в Театре Романа Виктюка состоится встреча коллектива с Константином Богомоловым.