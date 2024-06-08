В ЛНР объявлен траур по погибшим от ракетного удара

В Луганской Народной Республике (ЛНР) объявлен траур по погибшим от ракетного удара, нанесенного вооруженными формированиями Киева. Об этом глава республики Леонид Пасечник объявил в субботу, 8 июня.

«Сегодня, 8 июня, в Луганской Народной Республике объявляется день траура по жертвам циничного обстрела Луганска», — написал Пасечник в Telegram-канале.



Он выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

По всей территории региона будут приспущены государственные флаги России, флаги Луганской Народной Республики и ее муниципальных образований. Отменяются все развлекательные передачи и мероприятия.

Ракетный удар по жилому массиву Луганска был нанесен накануне. Сразу стало известно о трех погибших. Работы на месте обстрелов продолжались всю ночь. В субботу спасатели извлекли из-под завалов тела еще двух человек. По состоянию на 8:00 известно о 60 пострадавших.

В России заявили, что в корректировке ракетного удара по Луганску участвовали специалисты из США.