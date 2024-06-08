В ВОЗ призвали готовиться к новой пандемии

Новая "болезнь X" после пандемии ковида - лишь вопрос времени, мир должен готовиться к ней. Об этом заявил в интервью ТАСС глава офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Батыр Бердыклычев на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Важно отметить, что в мире существует огромное количество вирусов и бактерий, которые имеют способность к изменению своих свойств, мутированию. Конечно, условием для возникновения пандемий будет возникновение такого вируса или бактерии, любого патогена, который может обладать способностью передачи этой инфекции от человека к человеку в условиях отсутствия иммунитета, особенно популяционного иммунитета", - указал Бердыклычев. По его словам, предсказать, когда и где это произойдет, "очень сложно, практически невозможно". "Но ученые всего мира, эпидемиологи, эксперты сходятся во мнении, что это совершенно реальная угроза, - подчеркнул он. - Это только вопрос времени. Поэтому важная задача - быть готовым к такой ситуации, к так называемой болезни Х".



По его словам, подготовка к подобной угрозе включает эпидемиологический надзор: анализ свойств вируса, как он взаимодействует с организмом, как иммунитет готов к ответу, к встрече с такой вирусной инфекцией.

"Конечно, разработка вакцин, диагностических средств, средств лечения, - продолжил представитель ВОЗ. - Я могу сказать, что в РФ существует очень мощная система эпидемиологического надзора. Есть очень высокий экспертный и производственный потенциал по производству, разработке вакцин, лекарственных средств".



По его словам, с учетом этих фактов "система здравоохранения России хорошо готова к возможным ситуациям, но это не повод расслабляться, нужно быть готовым всегда".

Представитель ВОЗ отметил, что тема так называемой болезни Х очень широко обсуждается и в средствах массовой информации, и среди специалистов - организаторов здравоохранения, эпидемиологов.

"Это, конечно, неудивительно, потому что человечество только что пережило довольно страшную, тяжелую пандемию COVID-19, которая унесла множество жизней, принесла много беспокойств и негативно сказалась на развитии экономики стран и общества в целом, - заметил он. - Конечно, на уроках этой пандемии мы смотрим в будущее, чтобы быть лучше подготовленными к аналогичным ситуациям в будущем".



При этом Бердыклычев пояснил, что "болезнь Х" - "обобщенный термин, такой болезни не существует".