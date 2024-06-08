Раскрыто, сколько пострадавших из «Крокуса» все еще находятся в больницах

Пятеро пострадавших при теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» по-прежнему находятся в больницах, сообщил ТАСС министр здравоохранения России Михаил Мурашко в кулуарах Петербургского международного экономического форума. По его словам, врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести. При этом прослеживается положительная динамика, уточнил министр.

Пятеро пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» продолжают проходить лечение в стационарах Москвы и федеральных центров. Врачам удалось спасти жизни. Динамика состояния положительная, их состояние оценивается сегодня как средней тяжести, — сообщил Мурашко.

В ходе ПМЭФ министр здравоохранения также заявил, что Россия готова оказывать помощь пациентам с инфекционными заболеваниями, включая птичий грипп. По его словам, в стране в полном объеме функционирует система диагностики и оказания медицинской помощи.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала первый случай заражения человека вирусом птичьего гриппа A (H5N2) в Мексике. 59-летний мужчина скончался. У него поднялась высокая температура, появились затрудненность дыхания, диарея, тошнота и общее недомогание.