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Раскрыто, сколько пострадавших из «Крокуса» все еще находятся в больницах

Пятеро пострадавших при теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» по-прежнему находятся в больницах, сообщил ТАСС министр здравоохранения России Михаил Мурашко в кулуарах Петербургского международного экономического форума. По его словам, врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести. При этом прослеживается положительная динамика, уточнил министр.

Раскрыто, сколько пострадавших из «Крокуса» все еще находятся в больницах
© News.ru

Пятеро пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» продолжают проходить лечение в стационарах Москвы и федеральных центров. Врачам удалось спасти жизни. Динамика состояния положительная, их состояние оценивается сегодня как средней тяжести, — сообщил Мурашко.

В ходе ПМЭФ министр здравоохранения также заявил, что Россия готова оказывать помощь пациентам с инфекционными заболеваниями, включая птичий грипп. По его словам, в стране в полном объеме функционирует система диагностики и оказания медицинской помощи.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала первый случай заражения человека вирусом птичьего гриппа A (H5N2) в Мексике. 59-летний мужчина скончался. У него поднялась высокая температура, появились затрудненность дыхания, диарея, тошнота и общее недомогание.

Общество
Михаил Мурашко