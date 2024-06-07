Главный Берия российского кино стал жертвой мошенников

Российский актер Владимир Щербаков стал жертвой мошенников. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

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Согласно информации источника, мошенники позвонили Щербакову и представились редакторами сайта «Википедия». Они убедили актера установить «особое приложение», чтобы уточнить информацию на страничке актера в интернет-энциклопедии. При этом приложение запросило у Щербакова подтвердить информацию с помощью отпечатка пальца.

После того как актер выполнил все инструкции мошенников, с его счета списали 150 тысяч рублей. В данный момент злоумышленников ищет полиция.

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Владимир Щербаков известен российскому зрителю в первую очередь по роли Лаврентия Павловича Берии. В этом амплуа актер предстал перед зрителями 22 раза.

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