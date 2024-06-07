Супруга убитого активиста Еговцева пожелала смерти убийце мужа

Жена убитого зампреда движения «Зов народа» Антона Еговцева Екатерина пожелала смерти Дмитрию Матвееву — подозреваемому в убийстве ее мужа. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По словам Екатерины, она знала Матвеева с самого детства, но никогда не догадывалась, что тот испытывает к ней чувства. Девушка рассказала, что в какой-то момент мужчина исчез из ее жизни и вернулся только спустя 24 года. После этого Матвеев стал преследовать девушку — признался в любви, но, получив отказ, начал угрожать ее семье, а также сталкерить.

Девушка полагает, что в какой-то момент Матвеев все же понял, что Екатерина не уйдет из брака, после чего решил убить ее супруга. Как рассказала вдова, она хотела бы, чтобы Матвеева не было в живых, так как он разрушил ее семью и лишил отца ее ребенка.

«Я бы хотела, чтобы его не было в живых. Желаю ему всего самого худшего», — заявила Екатерина.



Полгода преследований: что известно об убийстве общественника Еговцева

Напомним, что ранее Еговцев был убит в подъезде дома в Подмосковье. На теле мужчины было обнаружено множество ножевых ранений. Позже полиция задержала предполагаемого убийцу Дмитрия Матвеева — мужчина был ранен, так как Еговцев попытался дать ему отпор. В данный момент подозреваемый находится в больнице.