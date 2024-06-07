Жителей Москвы и Санкт-Петербурга ждет еще одна дождливая рабочая неделя с 10 по 14 июня, предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. В разговоре с NEWS.ru он подчеркнул, что погода в столице и Подмосковье при этом будет теплой, температура воздуха превысит климатическую норму на три-четыре градуса.

В Москве, Подмосковье и сопредельных областях будет теплая погода в течение всей недели. Температура воздуха превысит климатическую норму на три-четыре градуса. Но поскольку над центром европейской России господствует циклоническая деятельность, то везде будут идти кратковременные дожди, — пояснил синоптик.



В ночные часы в Москве температура воздуха будет в районе 15 градусов, а днем воздух прогреется до 24-29 градусов, отметил Вильфанд. Солнце будет появляться, но реже, чем на предыдущей неделе, уточнил синоптик. Тем временем, по словам эксперта, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области температурный фон ожидается близким к климатической норме.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области температурный фон будет близким к климатической норме. Ночные температуры прогнозируются в диапазоне 7–12 градусов, дневные — 21–26. В первой половине недели ожидаются кратковременные дожди, в последующем — преимущественно без осадков, — заключил Вильфанд.



Метеорологи ранее объявили в Москве и Подмосковье «желтый» уровень погодной опасности из-за возможной грозы. Он будет действовать до 01:00 8 июня. Также существует вероятность града до 01:00 мск.

Сильный дождь, град и гроза ожидаются в Москве в ближайшие часы. Об этом ТАСС сообщили в столичном ГУ МЧС России.

"По данным синоптиков, в Москве ожидаются сильный дождь, гроза и град, а также ветер с порывами до 15 м/с", - сообщили в столичном МЧС.



В МЧС отмечают, что может выпасть до 20 мм осадков.

Спасатели советуют, управляя автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях, снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров.

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала в беседе с RT о погоде в столичном регионе.

«У нас вчера очень много выпало за ночь на ВДНХ — 53 мм, за день дождь там был не очень сильный, то есть выпало всего 6 мм. Но в итоге за сутки сумма осадков составила 59 мм, и это стало новым рекордом для этого дня, потому что до этого рекорд составлял 58,2 мм в 1991 году. То, что касается остальных территорий, в среднем количество осадков по Москве составило за сутки где-то 15—16 мм», — пояснила эксперт.



По её словам, распределение осадков было крайне неравномерным.

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Жителям столицы рекомендовано использовать для поездок городской транспорт из-за прогнозируемого дождя, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Сегодня синоптики прогнозируют дождь. Вечером возможны затруднения движения в центральной части города, на вылетных магистралях и МКАД. Рекомендуем для поездок использовать городской транспорт», – говорится в сообщении.



Водителей попросили быть аккуратными и строить маршрут заранее.

Автоэксперт Дмитрий Попов рассказал об основах безопасного вождения в дождливую погоду.

При скорости в 60 км/ч на влажной плёнке тормозной путь может составить до 30 м, что в два раза больше, чем при обычных погодных условиях, заявил эксперт в беседе с телеканалом «Звезда».

По словам специалиста, обдувать стекло можно исключительно холодным воздухом, чтобы избежать риска запотевания из-за разной температуры внутри автомобиля и на улице.

Кроме того, при появлении в ливень колеи на дороге, есть вероятность загрести воду в автомобиль, что может привести к потери управления.

«В этом случае рекомендуется не тормозить, а просто убрать ногу с педали газа, чтобы скорость плавно снижалась, и тем самым прекратить загребать под себя воду», — заключил автоэксперт.



В дождливую погоду можно создать модный и практичный образ, если надеть верхнюю одежду со специальной пропиткой, модели из нейлона и обработанной кожи, укороченные джинсы или юбку-миди. Об этом "Москве 24" рассказала стилист-имиджмейкер Ольга Майорова.

Она также рекомендует надеть кепку, чтобы не намочить волосы, а в качестве обуви - выбрать лоферы или другие закрытые варианты из плотных материалов. Любителям комфорта и расслабленности можно отдать предпочтение джинсам багги, кроссовкам, пуловеру с V-образным вырезом и бомберу либо тренчу, предложила стилист. Защититься от дождя помогут и кожаные вещи.

"Но перед ноской в такую погоду их важно обрабатывать водоотталкивающими средствами, чтобы они дольше сохраняли свой вид", - заключила Майорова.



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В выходные в Москве и области ожидается от +22 до +24 градусов, сильных дождей, как в предыдущие дни, не будет. Об этом «Мир 24» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По его словам, идет незначительный рост давления, и расположение атмосферных потоков приобретает антициклональный характер. Гребень высокого давления не исключает полностью небольших дождей, но их продолжительность и интенсивность станут меньше, уточнил метеоролог.

«При этом температура будет +22…+24 градуса, что вполне оптимально для начала и середины июня. Так что выходные готовимся провести без зонтов», — сказал Шувалов.



Он добавил, что в понедельник в столичном регионе станет еще теплее, но со вторника температура начнет понижаться.

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Дождливая погода с грозами продлится в столичном регионе фактически до конца июня. Время окончания сезона гроз «Вечерней Москве» Татьяна Позднякова.

Синоптик рассказала, что сильный дождь, местами с грозами, ожидается в столице в понедельник, 10 июня. Температура будет колебаться в ночное время от 14 до 16 градусов тепла, а днем достигнет 22 градусов. Во вторник, 11 июня, ожидается переменная облачность и сильный дождь, возможна гроза. Ночью — не менее 17 градусов, днем максимум 24 градуса.

Дожди местами также пройдут в среду, 12 июня. В ночное время столбики термометров будут достигать 17 градусов, днем показатели вырастут до плюс 19 градусов. В четверг, 13 июня, в городе ожидается переменная облачность, дождливая погода с грозами сохранится. Ночью — 14-16 градусов, днем не менее 20 градусов.

В пятницу, 14 июня, город снова накроет дождем и грозами. Ночью ожидается около 19 градусов тепла, а днем до 20 градусов. Грозы прекратятся только в субботу, 15 июня. Дожди при этом продолжаться. По словам синоптика, только с воскресенья, 16 июня, столица временно вернется к показателям климатической нормы середины июня и дожди с грозой прекратятся. Однако это будет небольшая «передышка» перед очередной порцией непогоды с дождями и грозами, которые фактически продлятся весь июнь.

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