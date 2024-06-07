«Это бесчестно»: в Госдуме осудили сибирячку, оскорбившую бойца СВО

Зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов осудил сибирячку, оскорбившую бойца СВО, и назвал ее высказывания бесчестными. В беседе с NEWS.ru парламентарий отметил, что правоохранительным органам нужно проверить женщину и дать оценку ее словам.

Это бесчестно — так обзывать, оскорблять, награждать такими эпитетами собственных солдат. Конечно же, правоохранительные органы должны дать оценку, это попытка дискредитировать армию России — называть ее солдат убийцами. Она не имела в виду человека, совершившего преступление согласно статье 105 УК РФ, а имела в виду бойца СВО как представителя ВС РФ, — пояснил депутат.



Милонов подчеркнул, что в России живут люди с разной позицией, которые, в том числе, поддерживают ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), марксизм и политику США, но за это их не сажают. Тем временем высказывания сибирячки являются не просто позицией, а публичным оскорблением, уточнил депутат.

У нас в России у людей может быть разная позиция. Некоторые выступают с позиции поддержки ЛГБТ, марксизма, США, [Джо] Байдена (президента США. — NEWS.ru), но мы же за это их не сажаем. А тут оскорбление, публичное оскорбление. Его нужно оценить по достоинству, — заключил парламентарий.

В Новосибирске ранее женщина обругала бойца спецоперации, который стоял в очереди к врачу. Местная жительница обвинила военнослужащего и его сослуживцев в расправах над жителями регионов, на территории которых проходит СВО.