Артемий Лебедев рассказал об уничтожении грин-карты США

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев рассказал, как уничтожил свою грин-карту США. Подробности он раскрыл в выпуске обзора новостей, доступном во «ВКонтакте».

Лебедев рассказал, что в 1990-х у него была американская грин-карта — аналог вида на жительство в стране, владельцу которой нельзя было покидать США больше чем на год. Чтобы выполнять это условие и сохранять грин-карту, блогер приезжал в Америку раз в 364 дня.

Миграционная служба заметила, что Лебедев редко появляется в стране. В один из визитов ее представители поставили условие перед Лебедевым: чтобы не лишиться грин-карты, ему нужно было остаться в стране и раз в две недели отмечаться у американского судьи. В противном случае вид на жительство бы аннулировали.

«Естественно, прямо там я принял решение. Я сказал: "Давайте, пожалуйста, ножницы". Взял свою грин-карту и прямо на глазах у этого иммиграционного офицера свою карту разрезал. О чем не жалел никогда в жизни», — поделился подробностями Лебедев.



Блогер также подчеркнул, что не считает США плохой страной, однако не может в ней долго находиться.

Ранее Лебедев заявил, что в США строгая система сбора налогов. Он также назвал Налоговую службу США (IRS) страшной организацией.