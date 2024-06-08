В Yappy анонсировали появления сервиса для общения в приложении летом

Пользователи смогут играть в игры в приложении коротких вертикальных видео Yappy. Они будут доступны непосредственно в ленте вместе с другим контентом, сообщил ТАСС генеральный директор платформы Данила Овчаров.

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"Мы провели несколько тестов внутри приложения. Появятся интерактивные игры, которые будут встроены непосредственно в ленту с контентом", - сказал он в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).



По словам Овчарова, разработчики Yappy будут создавать свои игры.

"Пользователь будет листать ленту, а вместо ролика у него иногда будет появляться игра. Планируем сделать эту функцию доступной уже к концу лета", - добавил он.



Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. Тема форума в этом году: "Основа многополярного мира -формирование новых точек роста". Запланированы встречи МСП, креативного бизнеса, Молодежный день ПМЭФ, а также форумы "Лекарственная безопасность", "Академия ПМЭФ" и "ПМЭФ юниор". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.