Львова-Белова о «фурри»: настораживает, что дети едят из миски

Копирование детьми поведения животных настораживает и на распространяющуюся в России субкультуру «фурри» необходимо реагировать.Об этом заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, пишет РИА Новости.

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По ее словам, вызывает беспокойство не то, что дети наряжаются в костюмы, а то, «что они пытаются копировать поведение животных вообще в разных вещах».

«Конечно, это не может настораживать, и значит, нужно на это реагировать и точно какие-то меры предпринимать... Обратим на это внимание отдельно», - пояснила Львова-Белова на площадке Петербургского международного экономического форума, комментируя появление субкультуры «фурри».



По ее словам, не может не смущать то, что дети «едят из миски и ходят в лоток».

Представители субкультуры «фурри» любят переодеваться в животных и имитировать их поведение. Предположительно, движение зародилось примерное в 70-е годы прошлого века в США. По другой версии, его придумал японец Кеничи Ито, которого в детстве называли обезьяной. Субкультура набирает популярность с конца 2000-х годов, прежде всего, в странах Запада.

Ранее детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец предложила запретить квадробику и «деструктивное движение фурри». По ее мнению, таким образом разрушается психика детей.