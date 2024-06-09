В России строят новые школы лидерского уровня

Федеральный проект "Современная школа" создает условия, чтобы дети получали качественное образование. И не важно, где они живут - в мегаполисе, небольшом городе или селе.

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Для этого открывают центры "Точка роста". Здесь ребятам помогают осваивать учебные предметы и программы дополнительного образования естественно-научной и технологической направленностей. В стране работают детские технопарки "Кванториум". По нацпроекту "Образование" также обновляются средние школы, открывают новые. Региональные СМИ подтверждают: национальный проект успешно действует.

Сергей Собянин открыл новую школу в Щербинке

Школа будущего

В Твери открыт Центр образования №56. Новая школа рассчитана на тысячу ученических мест. "Это школа будущего! - говорит с восторгом ученица 8 класса Центра образования №56 Алина Лукьянова. - Я удивлена большим количеством техники, дизайном. Буду стараться учиться только на "отлично".

В школе созданы все условия для обучения и всестороннего развития детей. Это просторные учебные классы, включая лингафонный и компьютерные, лабораторные кабинеты физики, химии, биологии, кабинеты дополнительного образования. Есть столовая, актовый зал, игровые комнаты, два спортзала и два бассейна, уличный спортивный комплекс с футбольным полем. Оборудованы медицинский, процедурный и стоматологический кабинеты.

"У нас есть направления, которые можно выбрать своей будущей профессией, - рассказала директор Центра образования № 56 Ирина Попова. - Например, кабинет автодела, который укомплектован новой техникой. В кабинетах химии, биологии установлено оборудование, которое позволяет проводить различные исследования. Есть кукольный театр, медиацентр, где ребята будут издавать школьную газету".



Экскурсия в цех

Тверская газета "Караван" сообщила, что одна местная компания присоединилась к нацпроекту "Образование". И заключила соглашение о сотрудничестве с АНО "Тверской вектор", реализующей проект по ранней профориентации учащихся 6-11 классов "Билет в будущее".

Специалисты компании провели производственную экскурсию для учеников школы №6 города Бежецк. Побывав в производственных цехах кофеобжарочного завода, школьники узнали о закупке, хранении, обжарке кофе, о приготовлении кофейных напитков. После экскурсии состоялся мастер-класс, посвященный созданию упаковки кофейных продуктов.

С футболом и музыкой

В Оренбурге тоже открыта новая школа №63, рассчитанная более чем на тысячу учащихся. Здесь 44 учебных кабинета, среди них - мастерские по кулинарии, обработке тканей, столярная и слесарная, два кабинета информатики.

На территории школы появились прогулочные площадки для групп продленного дня, баскетбольная и футбольная площадки, беговая дорожка.

И в поселке Деревянка Республики Карелия тоже открыли новую школу №15" на 200 мест. Здание построено по индивидуальному дизайну с учетом передовых технологий. Для удобства блоки начальных, средних и старших классов разделены. В помощь ученикам на уроках химии и биологии - цифровые лаборатории, на уроках труда - мастерские и кабинеты домоводства.

Есть залы для дополнительных занятий - спортом, хореографией, музыкой. А если кому-то из детей музыка видится не "дополнительным", а самым главным и желанным предметом образования? Газета "Карелия" сообщает: таких детей ждут в детской музыкальной школе №1 им. Г. Синисало в Петрозаводске. Это старейшее музыкальное учебное заведение республики, в прошлом году ему исполнилось 105 лет. Здесь учатся около 800 ребят.

В прошлом году благодаря нацпроектам "Образование" и "Культура" здание музыкальной школы обновили. Деревянные окна сменили на пластиковые, привели в порядок входную зону. Закупили новые учебники по сольфеджио, вокальную радиосистему, тенор-горн для духовного оркестра и два рояля для концертного зала.

Справка "РГ"

Нацпроект "Образование" предусматривает создание в 12 регионах страны новых школ лидерского уровня, так называемых флагманских школ.

Они станут передовыми площадками для развития талантливых учеников и педагогов, создания и внедрения лучших практик образования в стране. Сегодня начато строительство пяти таких школ в Новгородской, Псковской, Рязанской, Белгородской и Нижегородской областях. В каждой будут учиться по 800 детей. И даже смогут жить - в школах предусмотрен кампус.