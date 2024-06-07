Владимир Машков получил новую должность

Директором Московского театра «Современник» стал народный артист РФ Владимир Машков. Об сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Новым директором «Современника» станет Владимир Машков», – говорится в сообщении.



В 2018 году Машков возглавил Московский театр Олега Табакова и Московскую театральную школу Олега Табакова. С 2020 по 2022 годы художественным руководителем «Современника» был Виктор Рыжаков.

Летом 2022 года он покинул этот пост, а ответственность за творческую часть в «Современнике» взял на себя художественный совет театра.