Владимир Машков получил новую должность

Владимир Машков стал директором театра «Современник»
Директором Московского театра «Современник» стал народный артист РФ Владимир Машков. Об сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
«Новым директором «Современника» станет Владимир Машков», – говорится в сообщении.
В 2018 году Машков возглавил Московский театр Олега Табакова и Московскую театральную школу Олега Табакова. С 2020 по 2022 годы художественным руководителем «Современника» был Виктор Рыжаков.
Летом 2022 года он покинул этот пост, а ответственность за творческую часть в «Современнике» взял на себя художественный совет театра.