Дугин рассказал, в какой стране гениальный президент

В Белоруссии — гениальный президент Александр Лукашенко, заявил NEWS.ru на полях ПМЭФ философ Александр Дугин. По его словам, Лукашенко понимает глобальный контекст, когда два миропорядка — старый, однополярный, и новый, многополярный, находятся в равновесии.

В Белоруссии все настолько хорошо, что лучшее враг хорошего. Мне кажется, что в Белоруссии гениальный президент (Алескандр Лукашенко — NEWS.ru). Все идет отлично. Мы с ним понимаем друг друга с полуслова, — заявил Дугин.



Лукашенко призвал не стесняться слова «пропаганда»

Дугин также сказал, что сейчас глобальный контекст переломный. По его словам, существуют две модели мирового порядка: кончающийся модель однополярного мира и поднимающаяся модель многополярного мира.

Но эти волны почти на равных. Отсюда сохраняющееся притяжение Запада, Европы. Это закатная гегемония, но она еще жива. Это раненый дракон, оно он очень опасен. И поднимается многополярный мир, Восток, и, соответственно, Евразия, — резюмировал Дугин.



Ранее Дугин заявил, что российское общество должно приучить себя к мысли о том, что оно, по сути, мобилизовано и находится на фронте. Нежелание же принимать участие в его работе равносильно предательству, считает он.